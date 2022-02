CorSera – All’Inter manca rabbia e furore. Squadra sgonfia. Che fine ha fatto…

Il giorno dopo il pareggio in casa del Genoa, il Corriere della Sera analizza il momento complicato che sta attraversando la squadra nerazzurra

Il giorno dopo il pareggio in casa del Genoa, il Corriere della Sera analizza il momento complicato che sta attraversando l'Inter. Dopo il Sassuolo, per i nerazzurri un'altra occasione persa. "Che fine ha fatto l’Inter famelica del girone di andata? Se lo chiedono i millecinquecento tifosi che sfidano il vento gelido di Marassi ma soprattutto Simone Inzaghi. I nerazzurri, pur con una partita da recuperare, restano a due punti dai rossoneri, in un derby che si annuncia eterno, ma domani rischiano di essere superati dal Napoli dentro un campionato in cui le grandi non sanno più vincere".