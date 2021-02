GdS – Inter, manca rabbia e non è solo colpa delle punte. Bisogna riflettere sul gioco

E’ stata la mancanza di rabbia in zona gol a non permettere all’Inter ieri di sbloccare la partita contro la Juventus e regalarsi la speranza di accedere alla finale di Coppa Italia. Questo il pensiero della Gazzetta dello Sport, che scrive:

“Se gli attaccanti dell’Inter ci avessero messo furore, la stessa fame, la partita sarebbe finita in altro modo. Nell’incrocio di campionato, dominato, l’Inter ha dimostrato di avere valori tecnici non inferiori. Nelle due partite di Coppa Italia però ha fatto capire di non essere in grado di replicare in serie prove del genere (…) Per carenza di rabbia non ne ha fatti al ritorno. Anche con lo Shakhtar, l’Inter ha pagato dolorosamente due 0-0. Non è una coincidenza e non è solo colpa delle punte. Bisognerà riflettere sul gioco“.

