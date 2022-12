La scuola Inter brilla in Serie B: tra i convocati di Mancini c’è anche Corrado

Non solo Fabbian: sono tanti i giovani usciti dal settore giovanile nerazzurro che si stanno mettendo in luce

Tra i convocati di Roberto Mancini, ct dell'Italia, per il raduno dedicato ai giovani che si terrà da martedì 20 a giovedì 22 dicembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano ci sono anche tanti ragazzi cresciuti nel settore giovanile dell'Inter, alcuni di loro ancora in orbita nerazzurra: dal tanto chiacchierato Fabbian a Oristanio, da Mulattieri a Salcedo, da Pirola a Casadei, passando per Bonfanti e Corrado.

Quest'ultimo, terzino sinistro classe 2000, dopo aver brillato in Serie C con le maglie di Arezzo, Palermo e Feralpi Salò, quest'anno si sta mettendo in luce anche in Serie B con la Ternana. Il club umbro è riuscito ad acquistarlo a titolo definitivo, facendgli firmare un contratto fino al 30 giugno 2026, ma l'Inter ha comunque deciso di mantenere una clausola di recompra, segno di come i nerazzurri continuino a credere nelle sue qualità.