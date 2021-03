Emergenza Covid in casa Inter, ma l’Italia chiama: Mancini convoca 4 nerazzurri

La decisione dell'Ats di Milano dopo le positività riscontrate in casa Inter ha ripercussioni anche sulle Nazionali

I casi di positività in casa Inter hanno ripercussioni anche sulle Nazionali: l'Ats di Milano ha infatto vietato ai calciatori interisti di rispondere alle convocazioni dei rispettivi commissari tecnici. In attesa di nuovi sviluppi, come scrive il Corriere dello Sport, il ct dell'Italia Roberto Mancini convocherà comunque diversi nerazzurri: