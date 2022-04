CdS – Inter, mani sullo Scudetto: “Vittoria netta e meritata. Ed è evidente che…”

Grande dimostrazione di forza della squadra di Inzaghi che ha vinto nettamente (e meritatamente) contro la Roma di Mourinho

"L'Inter mette le mani sullo scudetto, torna in testa alla classifica in attesa delle partite di oggi di Milan e Napoli e del recupero di mercoledì contro il Bologna". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'analisi su Inter-Roma. "Grande dimostrazione di forza della squadra di Inzaghi che ha vinto nettamente (e meritatamente) contro la Roma di Mourinho, acclamato con affetto dai suoi vecchi tifosi. I rapporti di forza tra le due squadre sono sin troppo evidenti: l’Inter ha vinto 3-1 e ha chiuso la partita all’inizio della ripresa, in tre confronti con la Roma in questa stagione ha realizzato otto gol subendone solo uno", spiega poi il CorSport