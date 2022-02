Inter, marcatore d’eccezione nell’ultima visita in casa del Genoa

L'ultimo precedente in casa dei liguri sorride ai campioni d'Italia: in rete non solo Romelu Lukaku al Ferraris

Daniele Vitiello

Torna in campo domani sera l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sanno che bisognerà entrare in campo con la giusta determinazione per portare a casa una vittoria che serve come il pane. L'ultimo precedente sorride ai campioni d'Italia. L’ultima volta che l’Inter ha fatto visita al Genoa, i nerazzurri sono usciti dal Ferraris con tre punti, ottenuti grazie al successo maturato con i gol di Lukaku e Danilo D’Ambrosio, ultimo marcatore della sfida in trasferta. Il numero 33 nerazzurro ha segnato 2 gol contro i liguri con la maglia dell’Inter, entrambi di testa. L’altra rete è stata decisiva nella vittoria al Meazza del 24 settembre 2017, come ricorda il sito ufficiale nerazzurro.