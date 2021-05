Inter, Pitts esce dal CdA: al suo posto il notaio Marchetti

Il finanziamento di Oaktree Capital Managment porterà cambiamenti anche nel Consiglio d'Amministrazione dell'Inter

"Il tutto è emerso dalla relazione finanziaria al 31 marzo pubblicata ieri dall’Inter. Da lì si evince che la prima tranche da 50 milioni, dei famosi 275 milioni di Oaktree, è stata immessa nelle casse dell’Inter attraverso un finanziamento soci operato da Suning. Il club, sempre a maggio, ha incassato altri 22,2 milioni da partner commerciali. L’azionista, nel corso di questa stagione, ha poi convertito in equity 108,2 milioni di euro complessivi: una fetta da 85,2 milioni fino a marzo 2021 e altri 23 lo scorso aprile. Questione consiglieri: ad abbandonare sarà Tom Pitts dell’azionista di minoranza LionRock, mentre - come già anticipato - resta in carica l’altro uomo del fondo di Hong Kong, Daniel Tseung. Per uno che esce, due che entrano in CdA, uno dei quali è il notaio Carlo Marchetti".