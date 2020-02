Marocchi: “Partite con gli asterischi? Li vedi sempre dopo i punti in meno. L’Inter…”

L’Inter rischia di arrivare a giocare a fine stagione giocando nove partite in 24 giorni non avendo una data per Inter-Samp che rischia di slittare al primo giugno. Questo se il club nerazzurro dovesse arrivare in finale di Coppa Italia. La Lazio può gestire in maniera diversa il finale di stagione. Così come la Juve. Come impatterà la decisione di inviare Juve-Inter sul resto del campionato?

Giancarlo Marocchi ha risposto in merito a Skysport: «Se sono un giocatore dell’Inter spero che quello sia il jolly da giocare quando gli altri non ce l’avranno. Ma alla fine chi arriverà secondo si lamenterà e chi arriverà primo dirà è tutto regolare perché 38 gare le abbiamo giocate tutti. Rinvio per tutte le partite? Ci saremmo trovati a capire comunque cosa sarà del futuro. Ma ora ci si chiede cosa succederà domenica prossima? Partite con gli asterischi? Vedi prima i punti di differenza dei due asterischi».

(Fonte: SS24)