Marocchi: “Volendo trovare un difetto all’Inter una cosa colpisce. E c’è una certezza”

L'opinionista ha parlato della vittoria contro il Bologna in rapporto alla sconfitta col Real Madrid e si è soffermato sul lavoro fatto da Inzaghi

Giancarlo Marocchi, il giorno dopo Inter-Bologna, ha analizzato la vittoria dei nerazzurri su Skysport. L'ex calciatore ha sottolineato la differenza rispetto a quanto visto in Coppa: «L'Inter ha esagerato. In campionato tutte le volte che è arrivata davanti al portiere del Bologna ha fatto quasi sempre gol. Non ha fatto lo stesso col portiere del Real, ha avuto molto rispetto nelle conclusioni. Il livello è diverso ma ha creato comunque e quindi non esagero dicendo 'risultato bugiardo' in CL, perché conta il risultato del campo, ma che l'Inter arrivi davanti al portiere avversario è una certezza. Campionato o Coppa che sia».