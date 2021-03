Marocchi: “Il Toro dovrà inventarsi qualcosa per scardinare l’Inter. Barella…”

L'ex calciatore ha parlato della sfida delle 15 e ha sottolineato quale potrebbe essere la chiave per i granata

Eva A. Provenzano

Giancarlo Marocchi, negli studi di Skysport, ha parlato della sfida tra Torino e Inter. «Il Toro deve inventare qualcosa per scardinare la super difesa nerazzurra. Verdi sa calciare i calci da fermo. Così si può fare più che con le azioni manovrate, visto che il Toro - causa covid - non si allena da tempo tutto insieme», ha detto.

-Giocare in una partita in questa posizione, per i giocatori del Torino, dà pressione?

-L'Inter ha concesso all'Atalanta pochissimi tiri in porta...

Non si può fare quello che va fatto come sta facendo l'Inter. Non si deve seguire una moda ma le caratteristiche dei propri giocatori, la linea maestra è quella. Poi ovviamente un allenatore ha le sue idee.

Lui la giocata la vede prima e questa è una caratteristica molto importante di un giocatore. Coordinatissimo, tecnicamente forte, con delle cime tipo il colpo di tacco contro il Real. Sbaglia poco quando deve sbagliare poco, poi la rischia.

-Come l'ha preparata il Torino?

L'Inter prova a farti giocare con molti uomini. Immagino che Nicola l'abbia preparata in modo che almeno cinque dei suoi giocatori non superino mai la loro metà campo perché non puoi dare spazio a Lautaro e Lukaku più ai due che arrivano dalle fasce. Vista la differenza in classifica sarebbe un suicidio.

(Fonte: SS24)