GdS – Inter, Marotta ancora positivo: condizioni in costante miglioramento

Le condizioni dell'amministratore dell'Inter, Giuseppe Marotta, sono in costante miglioramento ma il dirigente nerazzurro è ancora positivo

Mentre l' Inter è alle prese con nuovi casi di Coronavirus e un possibile focolaio ad Appiano Gentile nel gruppo squadra, l'amministratore delegato Beppe Marotta non si è ancora negativizzato .

La Gazzetta dello Sport spiega che il dirigente nerazzurro è in costante miglioramento ma è ancora positivo. La scorsa settimana, Marotta è stato costretto al ricovero in via precauzionale.