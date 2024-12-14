Riconoscimento prestigioso per il Presidente e CEO Sport Giuseppe Marotta che, nella Trophy Room dell’Inter HQ, ha ricevuto il Premio alla Carriera “Grandi Protagonisti nel Campo”, consegnato dall’Associazione Italiana Allenatori di Calcio (AIAC), sezione di Siena.

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Il riconoscimento, assegnato nel mese di luglio 2024 dal presidente dell’AIAC Siena, Romano Perini, è una celebrazione alla straordinaria carriera, caratterizzata da successi dirigenziali, visione strategica e un contributo unico alla crescita del calcio a livello nazionale e internazionale. La consegna, avvenuta nella sede nerazzurra, ha messo in luce l’importanza del ruolo dirigenziale nel calcio moderno e l’impatto significativo che Giuseppe Marotta ha avuto nel costruire squadre vincenti e promuovere i valori dello sport.