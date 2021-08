Materazzi compie 48 anni, gli auguri dell’Inter: “Protagonista di tante battaglie”

Marco Materazzi compie oggi 48 anni: in nerazzurro ha conquistato 15 trofei

Marco Materazzi spegne 48 candeline. L'ex difensore in nerazzurro ha conquistato ben 15 trofei. Questo il messaggio di auguri da parte della società: "Dieci stagioni in nerazzurro, dieci stagioni da nerazzurro. Maglia numero 23, grinta e fierezza, determinazione e volontà. Marco Materazzi al centro della difesa, Marco Materazzi sul dischetto del rigore quando contava, Marco Materazzi in volo, tra colpi di testa e rovesciate".