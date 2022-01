Inter: Materazzi, coccole a Bastoni dopo la prestazione contro la Lazio

L'ex nerazzurro ha sempre considerato bravissimo il difensore, che porta il suo stesso numero, e gli ha scritto sui social dopo gol e assist di domenica

Gol e assist contro la Lazio. Se c'è stato un protagonista tra tutti nella gara di domenica scorsa tra le fila dell'Inter, quello è stato Bastoni. Prima ha segnato dalla distanza ed ha sbloccato il match con un tiro da fuori, poi ha messo sulla testa di Skriniar la palla che è valsa la vittoria. Ha potuto così confermare quanto stia diventando importante per la squadra di Inzaghi. Tanto che pure Materazzi, ex difensore nerazzurro, che gli ha lasciato la numero 23 ha esultato con lui sui social e lo ha coccolato. "Beh, dai. Eri in forma...", ha scritto l'ex giocatore al calciatore nerazzurro.