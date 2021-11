CorSera – Inter più matura che bella. Calhanoglu arma in più. Non è sorprendente…

L'analisi del quotidiano sulla vittoria della squadra di Simone Inzaghi contro il Venezia

"Chiusa una grande settimana". Al termine della gara col Venezia, Simone Inzaghi ha voluto sottolineare i meriti di una squadra che in sette giorni ha battuto Napoli, Shakhtar e Venezia. I nerazzurri sono usciti dal Penzo con tre punti importanti e restano in scia a Napoli e Milan. " L’Inter chiude con la terza vittoria consecutiva una settimana perfetta in cui centra gli ottavi di Champions League e riapre il campionato. Il 2-0 senza troppi patemi contro il Venezia permette ai campioni d’Italia di risalire sino a meno uno dalle prime della classe", sottolinea il Corriere della Sera.

"La squadra di Inzaghi fila veloce nel segno di Calhanoglu, il migliore in campo, alla terza rete consecutiva dopo quelle nel derby e su rigore contro l’ex Spalletti, la quarta in assoluto. Un giocatore in più per la rincorsa. L’ex milanista non aveva cominciato bene la stagione, sollevando perplessità e ricevendo anche qualche fischio dentro San Siro. Ora è un’arma in più: qualità, gol, anche lavoro difensivo. La vittoria non è scintillante un po’ perché il Venezia, solido e organizzato, resta attaccato alla partita sino alla fine, molto perché nel secondo tempo l’Inter spreca troppe ripartenze. Ma non è sorprendente, dopo gli sforzi compiuti con Napoli e Shakhtar, una partita così, con un filo di gas ma senza mai calare l’attenzione, ci sta. Un’Inter più matura che bella, pronta a giocarsi le sue carte per lo scudetto di Natale".