Inter, Mauro: “Gagliardini? La big ha la sua impronta e se ne frega di…”

Intervenuto negli studi di Pressing, Massimo Mauro, ex calciatore, ha parlato così della sconfitta dell'Inter contro la Lazio: "L'Inter ha 6 punti, le altre 7: quello che preoccupa è la solidità difensiva che l'ha contraddistinta in questi anni. La critica su Gagliardini ci sta, la grande squadra ha la sua impronta e se ne frega degli avversari. L'impronta di una grande è quella e il centrocampo non lo cambio: questi sono punti in più alla lunga".