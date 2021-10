Inter-Juventus, maxi incasso: “Ma i prezzi dimostrano che il club non vuole forzare la mano”

Domenica sera ad assistere a Inter-Juventus sono previsti circa 56 mila spettatori. Il tutto esaurito, se consideriamo la capienza consentita

"Inter-Juventus sarà la partita con maggiore affluenza dopo il lockdown in Italia. Sono attesi sulle tribune del Meazza quasi 56mila spettatori. L’Inter confida nelle tribune esaurite. Sarà anche il ritorno a un maxi-incasso. Gli introiti stimati dovrebbero essere circa 5 milioni. Il club nerazzurro arriva a questa stima partendo dai circa 3,2 milioni di incasso di Inter-Real Madrid del 15 settembre. I prezzi dei biglietti sono simili. Il listino prezzi, uguale a due anni fa per il derby d’Italia, dimostra che la società nerazzurra, pur dovendo recuperare le mancate entrate provocate dal lockdown, non intende forzare la mano dal punto di vista economico nei confronti del suo pubblico. Mancheranno comunque all’appello 1,5 milioni, che sarebbero entrati nelle casse con la capienza al 100%".