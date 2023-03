GdS – L’Inter può lamentarsi per il gol di Rabiot, ma per il resto è un mea culpa generale

l di là del 'sospetto' gol di Kostic che alla fine ha deciso la partita, contro la Juventus l'Inter di Inzaghi è stata insufficiente in tutto

Al di là del 'sospetto' gol di Kostic che alla fine ha deciso la partita, contro la Juventus l'Inter di Inzaghi è stata insufficiente in tutto. E' questa l'opinione de La Gazzetta dello Sport, che scrive:

"L’Inter può lamentarsi di un più che sospetto fallo di mano di Rabiot nell’azione del gol. Ma il resto è un mea culpa generale. Insufficiente in tutto: nel gioco e nello spirito. Nessuno che scivolasse con rabbia o mostrasse il pugno dopo un tackle. Irriconoscibile Brozovic. Lautaro sembrava già sull’aereo per l’Argentina. Difesa che ha ballato come neanche al Sambodromo di Rio de Janeiro".