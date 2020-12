CorSera – L’Inter ha cambiato strada nelle ultime cinque: una media si è abbassata di molto

Antonio Conte è riuscito a cambiare in corsa la sua Inter. I nerazzurri sono tornati a mostrare una solidità che mancava dalla scorsa stagione. Si legge sul Corriere della Sera: “L’Inter ha cambiato strada nelle ultime cinque partite, tutte vinte. L’attacco ha continuato a segnare (da inizio stagione solo in tre partite di Champions è rimasto a secco), ma la difesa s’è data una bella registrata, incassando in cinque gare quattro gol. Media nettamente inferiore a quella dei primi sette turni, quando le reti subite furono 11, quasi il triplo. Diversa l’attenzione, ma pure il modo di giocare, correttivi apportati da Conte per dare più equilibrio. L’anno scorso quella nerazzurra fu la miglior difesa, con sole 36 reti concesse, quest’anno tra le prime sette in classifica è la seconda peggiore (15 gol), dopo la Roma. Però contro il Napoli, per la terza volta in campionato, è riuscita a non subire reti”.