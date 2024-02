A Milano è arrivato l'Atletico Madrid. Si gioca questa sera la partita di andata degli ottavi di Champions League e Inter Media House, in un video emozionale, ha presentato la sfida per caricare i cuori nerazzurri in attesa di questa sfida ormai da giorni.

Con riferimento a fenomeni naturali, necessari e poi a quelli imprevedibili e inspiegabili si parla delle emozioni che la squadra nerazzurra ha sempre saputo dare a chi la segue. Momenti unici che restano per sempre e riescono a far brillare gli occhi e a vibrare il cuore, a volte solo per un attimo che diventa eterno nelle menti. E questi momenti, vissuti in ogni angolo del mondo in cui si trovi un interista, tengono uniti un popolo intero. In particolare c'è un riferimento al vulcano Kawah, si trova in Indonesia, ed è particolarissimo perché erutta lava blu. "Lo stesso fenomeno che si verifica nei cuori nerazzurri". Che così si avvicinano alla gara di stasera e sognano di vivere ancora attimi irripetibili.