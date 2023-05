Libero – Inter, meglio ritrovarsi tardi che mai: ora mini-torneo a 6 squadre

I nerazzurri saranno di scena questa sera contro il Verona, prima dello scontro diretto contro la Roma di sabato

Il campionato di Serie A entra nella sua fase più calda: con il Napoli che può festeggiare già questa sera la vittoria dello scudetto, l'attenzione si sposta sulla corsa alla qualificazione per la prossima Champions League, con 6 squadre in lotta per i rimanenti 3 posti.

Così scrive Libero: "Comincia un mini-torneo da sei partite tra sei squadre racchiuse in sei punti. In palio ci sono tre posti in Champions League. Si comincia con un turno infrasettimanale apparentemente interlocutorio: alle 18, l'Atalanta ospita lo Spezia mentre la Juventus accoglie il Lecce; alle 21, la Lazio sfida il Sassuolo, il Milan affronta la Cremonese mentre l'Inter va a Verona. Fare punti per rendere decisivi i tanti scontri diretti in arrivo a partire dal triplo incrocio del fine settimana: Milan-Lazio, Roma-Inter, Atalanta-Juventus. Il paradosso è che sta meglio chi rincorre (le milanesi e l'Atalanta) rispetto a chi sta, starebbe o stava davanti, ovvero Lazio, Juventus e Roma".

"La LuLa sta tornando piena, così come l'Inter tutta che, con la Lazio, ha sfoderato la miglior prestazione stagionale in campionato. Meglio ritrovarsi tardi che mai, e meglio ora che ci si gioca tutto. Certo, non esiste più margine d'errore e il pensiero dell'euroderby è ricorrente, ma la cilindrata nerazzurra ora si vede: il mister può contare su tutta la rosa a parte Gosens (per lui tutore per 10 giorni e ritorno per il derby di andata di Champions) e Skriniar, che osserva il più avvincente finale di stagione dell'ultimo decennio dal divano, contrappasso per il mancato rinnovo".