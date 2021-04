Inter, meglio tardi che mai. 77′ per sbloccare la gara, prima volta per i nerazzurri

Per la prima volta l'Inter ha dovuto aspettare 77' per portarsi in vantaggio col risultato ancora sullo 0-0

Andrea Della Sala

L'Inter vince, ma il gol dei nerazzurri con il Cagliari si è fatto un po' attendere. Per la prima volta, col risultato di 0-0, i nerazzurri sono riusciti a sbloccare la partita solo dopo 77'. Come sottolineato da Opta:

L'Inter ha impiegato 77 minuti a sbloccare l'incontro contro il Cagliari, non aveva mai segnato un gol sullo 0-0 in questa Serie A così tardi. Bandolo.