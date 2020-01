In quella partita poteva essere tripletta per lui. E invece ha lasciato il rigore ad Esposito. Nel 4-0 contro il Genoa Lukaku ha segnato una doppietta. I tifosi ‘member’ dell’Inter hanno votato il gol più bello di dicembre ed è stato premiato proprio quello del belga contro i rossoblù: un sinistro letale che si è infilato nel sette e valeva il poker per i nerazzurri e la sua doppietta personale.