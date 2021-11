Inter meno contiana. I nerazzurri faticano a gestire i momenti negativi

Quando l'Inter rifiata dopo aver speso tanto non riesce a gestire e subisce le avanzate degli avversari

L'Inter è uscita dal derby con l'amaro in bocca per non aver concretizzato le occasioni avute, ma nel finale il Milan è andato vicino al gol.

Secondo quanto riporta Gazzetta.it "Il derby però lascia anche la sensazione che l'Inter non gestisca ancora al meglio i momenti della gara in cui fisiologicamente non può imporre il proprio gioco. In ogni gara ci sono le fasi in cui si rifiata o si va in riserva. Ieri è successo nell'ultimo quarto d'ora, dopo uno sforzo notevole per schiacciare l'avversario nella propria metà campo. Lì, con la benzina sono venute meno la lucidità e la pulizia nelle uscite. Con relativi rischi, anche prima del palo di Saelemaekers e del tap-in fallito da Kessie. Nei 10' finali il Milan ha creato più occasioni che nel resto del match. Anche se dopo la Lazio i nerazzurri hanno subito molto meno, manca quella caratteristica "contiana" di saper gestire i momenti off rischiando poco o nulla".