Conte soddisfatto, Inter meno leggibile dagli avversari. E c’è un’altra via per aiutare i trequartisti

Il mercato, tra ritorni e nuovi arrivi, ha regalato a Conte un’Inter con molte più alternative. Ora il tecnico ha l’imbarazzo della scelta, lo ha voluto e ottenuto dalla società.

“È in fondo il grande passo in avanti compiuto dall’Inter di Conte, rispetto alla scorsa stagione. Oggi la squadra nerazzurra è meno leggibile dagli avversari, difetto emerso più volte nella scorsa stagione. Ci sarebbe una via ancor più efficace, peraltro, per esaltare le caratteristiche dei trequartisti, ovvero inserire nel motore Kanté. L’Inter sotto sotto spera ancora. Anche se il tempo stringe. E senza due cessioni di livello top, il francese del Chelsea è di fatto irraggiungibile. Guai, però, nel mercato a dare per scontato il finale della storia”, spiega La Gazzetta dello Sport.