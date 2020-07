GdS – Inter alla Dottor Jekyll e Mister Hyde. Squadra mentalmente stanca e troppo fragile

Dopo la sconfitta casalinga col Bologna, l’Inter incappa in un’altra serata negativa e pareggia in casa del Verona. Altra occasione sprecata dai nerazzurri che subiscono il pari a 5′ dalla fine.

“Al di là dell’aspetto tattico, dell’atteggiamento e degli errori tecnici, è la fragilità mentale dell’Inter che sta emergendo in maniera inimmaginabile. Ed è l’ultima cosa che ti aspetti da una squadra guidata da Antonio Conte, l’uomo che ha fatto del furore e della mentalità vincente uno stile di vita, prima da giocatore e poi da allenatore. Ma questa nuova Inter post pandemia sembra il ritratto del Dottor Jekyll e Mister Hyde. Ha una doppia personalità, due facce che mal di sposano con l’idea di un progetto vincente: una è svuotata e svogliata, che si trascina alla ricerca del compitino e barcolla al primo cazzotto ricevuto. L’altra è rabbiosa, convinta e spesso anche convincente. Talmente sicura di sé da sembrare però presuntuosa”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Difficile immaginare come Antonio abbia accolto la sua squadra all’intervallo. Facile ipotizzare che il film del post Bologna si sia ripetuto, con le urla a far tremare lo spogliatoio per scuotere la squadra. L’effetto è stato immediato e ha visto in Candreva l’architetto della rimonta. Come a Parma, l’Inter è tornata a fare l’Inter e s’è rimessa in carreggiata, ribaltando la sfida in appena 10’. Poi però sono tornati a galla i tormenti dell’ultimo mese, con l’incapacità di “ammazzare” l’avversario che ha dato nuovo fiato alle speranze dell’Hellas. Il nuovo blackout stavolta è il segno della resa, di una squadra mentalmente stanca: e appena l’Inter ha staccato la spina, Veloso l’ha punita, portando a 20 i punti persi dai nerazzurri da situazioni di vantaggio in questa Serie A. Solo il Brescia ha fatto peggio. E basterebbe questo dato a spiegare il perché adesso il bicchiere è solo mezzo vuoto”, aggiunge il quotidiano.