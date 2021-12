Inter, una meraviglia: un record dietro l’altro, Inzaghi ha un grande merito

I nerazzurri surclassano la Salernitana e proseguono nel loro cammino vincente: i numeri certificano il lavoro del tecnico

Non si ferma la marcia dell'Inter: i nerazzurri surclassano la Salernitana e consolidano ulteriormente il primo posto in classifica. Repubblica esalta il lavoro di Simone Inzaghi e i risultati della formazione interista: "Anche a Salerno i giocatori dell'Inter hanno portato in campo il divertimento irriverente dei ragazzini che occupano la scuola. E sembra un paradosso, perché il preside non solo c'è, ma comanda. Solo che lo fa con spirito montessoriano, lontano dal cliché del sergente di ferro. Simone Inzaghi, come ripetono i calciatori nerazzurri intervista dopo intervista, ha dato loro la possibilità di giocare liberi. Una libertà per nulla anarchica, fatta di schemi mandati a memoria, di grande tecnica individuale e di spirito di corpo da Alpini. Così succede che Bastoni giochi spesso sulla linea degli attaccanti, che Dzeko sia di fatto un regista aggiunto, e che a menare al limite della propria area pensi Çalhanoglu, ammonito e ora diffidato. Che poi tutto funzioni a perfezione suscita meraviglia più che stupore. E i risultati sono lì da vedere.