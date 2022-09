Caos calmo Inter: respinti gli assalti a Skriniar, Gosens rimane. E per Acerbi…

Caos calmo all’Inter. In una giornata di apparente tranquillità, i rumors provenienti dalla Francia rendono elettrico il pomeriggio dei nerazzurri. I media parigini registrano il mai sopito interesse del club di Al Khelaifi per Milan Skriniar, in teoria tolto dal mercato dal presidente Zhang ma in pratica con il destino sempre in bilico. Dalla sede di viale della Liberazione negano nuovi contatti con il Psg e offerte al rialzo. Soprattutto ribadiscono la volontà di respingere eventuali assalti last minute, considerando che con il mercato in chiusura stasera alle 20 non ci sarebbe più margine per trovare un degno sostituto. Peraltro come reagirebbero i tifosi a una possibile cessione a 48 ore dal derby? Certo, l’ultima parola spetterebbe a Steven Zhang che insegue l’obiettivo di tenere i conti in ordine.