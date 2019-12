Gaetano Fedele, noto operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di TMW della prossima finestra di operazioni: “Ci sarà qualche novità. Il Napoli dovrà intervenire in maniera massiccia per porre rimedio ad una stagione non particolarmente positiva. L’Inter deve puntellare qualcosa. Vedremo un gennaio diverso rispetto al solito, anche se il mercato di riparazione non ha mai una grandissima valenza”.