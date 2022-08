Inter, sul mercato incide anche il “sesto uomo”. I tifosi indirizzano le scelte del cub

L'estate si è aperta al settimo cielo per gli appassionati di calcio innamorati della Beneamata, non per caso. Se l'addio di Ivan Perisic è stato doloroso ma già preannunciato dalle ultime parole del croato nel finale di stagione, la campagna acquisti guidata da Giuseppe Marotta ha mandato in fibrillazione i tifosi. L'accordo per Paulo Dybala e l'incredibile ritorno di Romelu Lukaku, più i colpi di centrocampo che rispondono al nome di Henrikh Mkhitaryan e Kristjan Asllani. Goduria pura. Certo, sul belga il fronte dei sostenitori non è stato esattamente compatto, con il comunicato della Curva Nord che chiedeva ai tifosi di non mostrare materiale della Curva al momento dell'accoglienza a Milano del 29ennne.

Talvolta i malumori della tifoseria, non solo sui social network, sono diventati dei veri fronti comuni per esortare la proprietà a non vendere i pilastri della rosa di Inzaghi. I vari "giù le mani", per intenderci. In principio fu Alessandro Bastoni, nome circolato per il diffuso interesse dalla Premier League ma presto blindato, per la gioia dei tifosi interisti che avevano già spedito in tendenza un hashtag concepito ad hoc. Poi è toccato a Milan Skriniar, in una campagna ben più lunga e rischiosa visto che per alcuni giorni il suo passaggio al Paris Saint-Germain pareva cosa fatta. Ma anche in questo caso i sostenitori, instancabili, hanno presidiato per settimane il web al grido di "non si tocca", come da striscione esposto il 20 luglio sotto la sede. Alla fine i fatti hanno dato ragione agli instancabili fan, con Zhang che - dopo le ottime cessioni di Andrea Pinamonti e Cesare Casadei - ha sbandierato la permanenza dello slovacco in occasione della rifinitura al Giuseppe Meazza prima di Inter-Spezia, per la gioia di Inzaghi", chiude il portale.