Inter Femminile, Merlo: “L’asticella si è alzata. Speriamo di toglierci qualche soddisfazione”

Continua la preparazione delle nerazzurre nel ritiro di Chatillon (AO), in vista della prima giornata di Serie A Femminile, che vedrà le ragazze di Attilio Sorbi scontrarsi con la Fiorentina.

Ai microfoni di Inter Tv, Beatrice Merlo ha analizzato il calendario dell’Inter: “Dopo tanti mesi, ritornare in campo contro una avversaria così, ti fa maturare e ti aiuta a capire quanto sei cresciuto in questo periodo. Ci stiamo allenando bene e vogliamo far vedere che ci stiamo mettendo il cuore.”

“A livello personale mi aspetto di crescere tanto e migliorare negli aspetti in cui ho ancora delle lacune. Come squadra speriamo di toglierci tante soddisfazioni. Con gli acquisti che abbiamo fatto quest’anno, l’asticella si è alzata e lo vediamo già in allenamento. In così poco tempo è difficile conoscere le ragazze e farsi conoscere, però ci stiamo già trovando molto bene”, ha aggiunto il terzino nerazzurro.

(Inter.it)