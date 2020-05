TS – Inter, Mertens ormai è in pugno: l’offerta nerazzurra è di quelle irrinunciabili

Dries Mertens è sempre più vicino all’Inter: l’attaccantebelga, in scadenza di contratto con il Napoli, avrebbe accettato la porposta nerazzura, tanto che starebbe già cercando casa a Milano. Secondo Tuttosport, la dirigenza di viale della Liberazione ritiene di avere il giocatore in pugno:

“Ancor più caldi, come sottolineato ormai giornalmente negli ultimi tempi, sono i discorsi con l’entourage di Dries Mertens, scelto dall’Inter per prendere il posto che lascerà libero Alexis Sanchez, destinato a tornare al Manchester United. L’Inter sente di avere impugno il belga che si sarebbe già mosso per cercare casa a Milano in zona City Life (dove abita pure l’amico Romelu Lukaku). Per lui è pronto un biennale con opzione per il terzo anno a 5 milioni più una serie di bonus che, se raggiunti, potrebbero far lievitare l’ingaggio quasi fino ai sei milioni“.