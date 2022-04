Inter, messaggio di Inzaghi alla squadra: ieri Marotta e Ausilio hanno chiesto…

Il club nerazzurro non vuole mollare dopo la sconfitta di Bologna: allenatore e dirigenza sostengono la squadra

" L'Inter non molla ". Il messaggio lanciato da Inzaghi e dalla società è chiaro. Come riferisce il Corriere dello Sport, l'allenatore nerazzurro lo ha ribadito alla squadra nel discorso fatto ieri mattina ad Appiano Gentile . Alla Pinetina si è presenta anche la dirigenza:

"Usando le parole giuste, perché fare processi sommari contro una squadra a pezzi non sarebbe stato saggio. Marotta e Ausilio piuttosto hanno chiesto a tutti «di stare sul pezzo fino alla fine», si sono sforzati di convincere i giocatori che con quattro partite in calendario «i giochi non sono fatti e che questo campionato ha ancora molto da dire»".