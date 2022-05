Inter, messaggio chiaro all’entourage di Mkhitaryan: le cifre della trattativa

Il centrocampista offensivo armeno è in scadenza di contratto con la Roma: i nerazzurri ci pensano seriamente

L'Inter sta valutando seriamente l'ipotesi di ingaggiare Henrikh Mkhitaryan. Un'idea che può concretizzarsi nel caso in cui il centrocampista offensivo armeno non accettasse la proposta di rinnovo della Roma e si liberasse a parametro zero. Soddisfare le sue richieste economiche non sarebbe un problema per i nerazzurri, che hanno già provveduto ad informare di questo l'entourage del giocatore.