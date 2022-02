Inter, un solo modo per lanciare un messaggio al campionato. Inzaghi non farà calcoli

L'Inter affronterà il Napoli con la voglia di fare punti per tenere lontane le rivali. Servirà una grande prestazione al Maradona

Andrea Della Sala

L'Inter affronterà il Napoli con la voglia di fare punti per tenere lontane le rivali. Servirà una grande prestazione al Maradona alla squadra di Inzaghi per superare il weekend e rimanere ancora in vetta.

"In caso di pareggio terrebbe a distanza gli azzurri, ma domani all'ora di pranzo si esporrebbe al sorpasso del Milan. D'accordo, i nerazzurri avrebbero ancora in tasca il jolly del recupero contro il Bologna (si giocherà ad aprile in caso di eliminazione dalla Champions o al massimo il 18 maggio; prima di fissarlo c'è da discutere il ricorso al Tas del club di Zhang), ma alla Pinetina sanno che per lanciare un messaggio forte al campionato c'è un solo modo, quello di ripetere l'impresa dell'andata quando a San Siro arrivò una sofferta vittoria per 3-2. Considerando le prime cinque nell'attuale classifica, quella è stata anche l'unica affermazione in uno scontro diretto visto che sono arrivati due pari con l'Atalanta (2-2 e 0-0), uno con la Juventus (1-1) oltre a un pareggio e un ko con il Milan (1-1 e 1-2)", riporta il Corriere dello Sport.

"Ritornare a +4, virtualmente a +7 (con il vantaggio negli scontri diretti), sugli azzurri darebbe una bella spinta al gruppo sia in vista del campionato sia della Champions. Inzaghi lo sa bene e per questo non farà calcoli. Già deve fronteggiare la squalifica di Bastoni (anche infortunato) e le assenze degli acciaccati Correa e Gosens. In campo andranno i titolarissimi. Impossibile fare altrimenti. Serve insomma un'impresa, quella che Simone ha chiesto ai suoi in una vigilia senza dichiarazioni, ma con la concentrazione al massimo. Al Maradona l'Inter può fare la storia. Quella della seconda stella", aggiunge il quotidiano.