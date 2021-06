Inter, il saluto a Regina Baresi: “17 anni sempre con gli stessi colori. Grazie”

Il club nerazzurro ha voluto ringraziare e salutare l'attaccante, che nei giorni scorsi ha comunicato il suo addio al calcio

Regina Baresi ha appeso gli scarpini al chiodo: l'attaccante classe '91 ha deciso di chiudere con il calcio giocato e di interrompere la sua carriera. L'Inter, tramite i propri canali social, ha volutare ringraziarla pubblicamente:"GRAZIE. 17 anni sempre con gli stessi colori nel cuore e sulla pelle: i nostri. Grazie Regina Baresi per tutti i momenti indimenticabili e in bocca al lupo per il futuro da tutta la famiglia dell'Inter!".