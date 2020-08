Bild: “Messi? Domande come spade di Damocle sul Camp Nou. Inter in corsa”

Se lo chiedono pure in Germania cosa ne sarà di Messi. Pure l’autorevole Bild si domanda cosa ne sarà del futuro dell’argentino. In un articolo, pubblicato sul sito del noto quotidiano, viene fatto il punto della situazione . Si comincia dalla nottataccia in Champions contro il Bayer Monaco. Quell’8 a 2 incassato e che ha sconvolto tutti gli appassionati di calcio. E si continua parlando del noto potere del giocatore sul club blaugrana. Ecco cosa si legge nell’articolo del giornale:

COSA SCRIVE BILD – “Ma il suo futuro è più incerto che mai. Ha un contratto fino al 2021 ma già prima della partita contro i tedeschi non si era capito se avrebbe rispettato o prolungato il suo contratto. Ora tante domande girano come una spada di Damocle sul Camp Nou. Che ne sarà di Messi. Resterà in questa squadra non competitiva a livello internazionale per un altro anno o sta cercando un nuovo progetto per la parte finale della sua carriera? Deve andare anche se un cambiamento a livello dirigenziale ci sarà al Barça?. L’Inter è in corsa per il giocatore, ci sono state diverse voci per settimane. Moratti le ha rilanciate. Suning vuole tornare a vincere e il trasferimento di Messi sarebbe simile all’arrivo di Ronaldo alla Juve. Ma l’argentino è stato collegato anche all’Inter Miami di Beckham. Già in passato ci sono state rotture tra Messi e il Barça ed erano culminate con la rinuncia a parte dello stipendio durante il periodo del coronavirus. Quella volta aveva anche sollevate accuse contro persone del club che trasmettevano notizie false ai media spagnoli. Il rispetto per Messi resta alto. Ma c’è qualcosa che non va con quel terrore che a volte spunta durante le grandi partite”.

(Fonte: sportbild.de)