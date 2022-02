CorSera – Inter, a Napoli primi 30′ un calvario: non funziona nulla. Ma nella ripresa…

Difficoltà evidenti nel primo tempo, ottima reazione nella ripresa. Il Corriere della Sera sintetizza così la prestazione dell'Inter

"La prima mezzora dell’Inter è un calvario. Niente funziona: De Vrij e Skriniar sbuffano contro Osimhen, Brozovic è soffocato da Zielinski, Barella e Calhanoglu vagano senza trovare né ritmo né posizione mentre Lautaro gioca quasi a nascondersi. Una squadra slegata (...) L’Inter nella ripresa è più squadra, ma le occasioni migliori sono del Napoli e Handanovic per due volte è decisivo, di piede sul solito Osimhen e in uscita su Elmas, entrato per l’infortunato Politano. Ma il Napoli a un certo punto si allunga e quasi si arrende. Spalletti si mette a tre in difesa. Una grande squadra dovrebbe approfittarne. L’Inter, invece, stavolta dà l’impressione di accontentarsi".