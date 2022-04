Inter, sondaggio sul miglior calciatore di aprile: 4 i candidati proposti

Spazio al consueto appuntamento social: ai tifosi nerazzurri il compito di scegliere il miglior calciatore del mese

Un mese di aprile particolare per l'Inter: cinque bellissime vittorie e una sconfitta inattesa contro il Bologna. Prima di buttarci testa e cuore nel mese di maggio è arrivato il momento di votare il miglior giocatore del mese di aprile. Arriva il momento del LENOVO PLAYER OF THE MONTH .

Per Brozovic un mese super con due meravigliosi gol e le solite prove di grande sostanza. Perisic ha segnato un super gol con il Bologna ma, in generale, è stato trascinante in ogni uscita, con assist e prestazioni fantastiche. Calhanoglu ha sfornato la solita grandissima quantità di assist, oltre a decidere la sfida contro la Juventus, segnando su rigore il gol vittoria. Per Lautaro la doppietta nel derby ma non solo: gol belli e pesanti.