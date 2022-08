Inter, miglior attacco della Serie A e Scudetto: Inzaghi vuole fare 41

Reti a valanga e lo scudetto numero 20 sul petto: l'Inter di Simone Inzaghi va a caccia della doppietta in Serie A

L'obiettivo è dichiarato. 100 gol realizzati è il traguardo che l'Inter di Inzaghi vuole raggiungere in questa Serie A. E a giudicare dalla partenza, con 5 reti tra Lecce e Spezia, i nerazzurri ce la possono fare.

"Miglior attacco e vittoria dello scudetto contemporaneamente? All’Inter la scorsa stagione la doppietta non è riuscita. Ma in assoluto, nei 90 campionati di Serie A a girone unico fin qui disputati, per 40 volte la squadra che ha segnato più reti si è poi cucita il tricolore sulla maglia. Inzaghi vuol fare 41, arrivando pure a toccare quota 100..."