TS – Inter, ecco la miglior notizia per Conte oltre alla vittoria col Verona

Il quotidiano torinese si sofferma sulla squadra nerazzurra dopo la vittoria di ieri

L'Inter vince e si avvicina allo scudetto. Pur non brillando, la squadra di Conte ha portato a casa tre punti importantissimi. Sottolinea TuttoSport: "Oltre alla vittoria, la miglior notizia per Conte è il fatto di avere una settimana intera per preparare le prossime due gare di campionato, a Crotone e in casa con la Samp. Quindi c’è da scommettere che si rivedrà un’Inter migliore rispetto a quella sfiatata che tanto ha faticato con il Verona. Partite da affrontare con lo spumante in ghiaccio perché, da settimana prossima ogni giornata è buona per fare festa".