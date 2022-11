Inter, la miglior risposta. Cancellato un tabù stagionale, fissato già il prossimo obiettivo

"Risposta migliore non poteva arrivare. Serviva una notte così all’Inter per ritrovare fiducia e sorrisi. Certo, ora arriva il difficile perché è lontano da San Siro che l’Inter si è smarrita, ma intano ieri Simone Inzaghi ha cancellato un primo tabù di questa stagione, rimontando per la prima volta il risultato da situazione di svantaggio. Per dirsi completamente guarita, allora, l’Inter dovrà dare una dimostrazione di forza domenica in casa dell’Atalanta. Vincere uno scontro diretto diventa il prossimo obiettivo, per rimanere agganciati al treno scudetto", riposta La Gazzetta dello Sport.