Inter, il migliore in campo è sempre lo stesso: “Puntuale come una tassa”

Il migliore in campo dell’Inter non cambia. Passano le giornate, ma nell’ultimo periodo la filastrocca è sempre la stessa. Tutti dietro a Ivan Perisic , grandissimo protagonista della stagione nerazzurra. La Gazzetta dello Sport parla così del suo rendimento.

“"Che barba, che noia", avrebbe detto Sandra Mondaini, nel lettone col suo Raimondo. Perché Ivan Perisic è puntuale come una tassa. Il migliore dell'Inter è sempre lui. E ora a chiusure, sgroppate di 60 metri ed assist inizia ad aggiungere anche i gol con la continuità del bomber di razza. Quello di ieri a Udine - il settimo in campionato, più assist vari - ha messo sui binari giusti un match che poteva sembrare un Everest dopo il gol di Leao che aveva mandato i campioni d'Italia a -5 (che di fatto sono 6, causa scontro diretto) dal Milan. Per la quarta volta in campionato Ivan l'Imprendibile ha stappato un match dei suoi. Col paradosso che nelle altre tre occasioni l'Inter aveva sempre perso. Una chicca in più per l'uomo che sta correndo verso un rinnovo a furor di popolo”, si legge sulla rosea.