WhoScored – Quinta giornata Serie A, nella top 11 solo un giocatore dell’Inter. E non è Lukaku

La vittoria per 2-0 dell’Inter contro il Genoa è arrivata grazie alle reti di Romelu Lukaku e Danilo D’Ambrosio ma a ricevere elogi e anche la nomina di migliore in campo è stato Andrea Ranocchia. Il difensore, ex di turno, era chiamato a sostituire De Vrij al centro della difesa e ha disputato una grande partita, senza sbavature e con l’assist per il gol del 2-0 finale. E infatti WhoScored ha inserito proprio Ranocchia – unico interista presente – nella top 11 della settimana in Serie A.