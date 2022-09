Inter e Milan, avanti tutta per il nuovo San Siro: inizia il dibattito, la Cattedrale cambia faccia

Avanti tutta per il nuovo stadio. Inizia oggi a Palazzo Marino il dibattito pubblico per discutere gli aspetti principali del maxi intervento di rossoneri e nerazzurri, un passaggio obbligatorio verso la realizzazione del nuovo impianto che si concluderà con la relazione da presentare il 18 novembre.

"La linea del traguardo ancora non si vede, ma Inter e Milan provano a entrare nell’ultimo chilometro del progetto nuovo San Siro" scrive La Gazzetta dello Sport.

"Per assecondare le richieste vincolanti del Comune di Milano, su tutte la riduzione delle volumetrie e l’aumento degli spazi destinati al verde pubblico, però, il progetto oggi appare radicalmente cambiato. E la trasformazione non riguarda solo il mitico Meazza, che verrà tutto demolito quando le squadre entreranno nel nuovo stadio, ma anche l’arena da 60-65mila posti destinata a diventare la casa di Inter e Milan per quasi 100 anni".