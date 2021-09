La Stampa – Inter e Milan tornano insieme in Europa. Inzaghi interromperà il sortilegio?

Il quotidiano torinese presenta gli appuntamenti europei delle due milanesi contro Real e Liverpool

Erano quasi dieci anni che non succedeva. Inter e Milan insieme in Champions. Sfideranno due squadre blasonate come Real e Liverpool. Era da marzo 2012 che le due milanesi non si trovavano a giocare nella stessa competizione in Europa. Allora i nerazzurri furono eliminati agli ottavi dall'OM mentre il Milan eliminò l'Arsenal ma poi fu eliminato dal Barcellona ai quarti di finale. Fino al 2014 i rossoneri hanno giocato in Champions, poi fino al 2018 le due milanesi sono state entrambi assenti dalla Coppa, l'Inter ci è tornata nel 2018. Milano resta per ora l'unica città europea ad aver alzato la Coppa dalle grandi orecchie con due club.