Inter e Milan, oggi nuovo incontro col Comune. Due progetti per modernizzare San Siro

Le discussioni tra Inter e Milan e il Comune proseguono per il nuovo stadio. Oggi è in programma un nuovo incontro per parlare ancora del nuovo San Siro, come sottolinea La Gazzetta dello Sport:

“Oggi riapre il tavolo per il “nuovo San Siro”: esponenti di Inter, Milan e Comune (non i vertici) si ritroveranno per un altro incontro dopo quello del 3 dicembre che ha evidenziato la necessità di proporre un nuovo masterplan che provi a conservare il Meazza: non arriverà oggi. Ieri invece in Comune, in commissione consiliare un ingegnere del Politecnico e uno studio di architettura hanno proposto due progetti di modernizzazione di San Siro, che, secondo i loro autori, l’ingegnere Riccardo Aceti e l’architetto Jacopo Mascheroni, rispondono alle esigenze dei club e al tempo stesso salvano il vecchio impianto. Entrambi prevedono uno stadio intorno ai 60mila posti, hanno costi più contenuti (100 e 250 milioni) e permetterebbero di giocare durante i lavori. Uno salva due anelli e le torri, spostando i servizi in una galleria panoramica, l’altro due anelli, con un “anello 0” creato interrando il campo”.