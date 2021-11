Repubblica – Inter e Milan, segnali europei: Milano è di nuovo protagonista

Nerazzurri e rossoneri, dopo anni passati ai margini del grande calcio, si sono regalati un mercoledì da protagonisti

Milano, per una notte, è tornata protagonista nell'Europa del calcio, e chissà che non possa accadere di nuovo: l'Inter, con il successo sullo Shakhtar Donetsk, ha conquistato il pass per gli ottavi di finale di Champions League, il Milan ha battuto l'Atletico Madrid e spera ancora nel passaggio del turno. Così scrive Repubblica: "S'ode da una sponda del Naviglio uno squillo europeo, dall'altra risponde uno squillo: Milano riassapora il gusto dimenticato di sentirsi protagonista in Champions, palcoscenico massimo. [...] Milano si era ormai abituata a un triste gregariato: la finale del 2016 a San Siro, il derby madrileno Real-Atletico, rappresentò il declassamento irreversibile. Invece proprio a Madrid, nella tana dell'Atletico, il Milan ha restituito allegria ai tifosi, in concomitanza con la sospirata qualificazione dell'Inter".