Inter-Milan, il derby che vale una stagione: nerazzurri avanti in quota

Le quote del derby tra Inter e Milan, in programma domani alle 18: i nerazzurri di Simone Inzaghi favoriti sui rossoneri

Alessandro De Felice

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’ennesimo derby della madonnina che questa volta ha gli ingredienti giusti per essere considerato ad alta tensione emotiva per una posta in palio davvero importante. Domani pomeriggio, sabato 5 febbraio, si ritroveranno in campo alle 18 per incamerare quei tre punti che possono pesare sui progetti futuri di entrambe le formazioni. Attualmente sono solo quattro i punti che dividono la capolista Inter dal Milan seconda a pari punti con il Napoli, con i nerazzurri che però devono recuperare ancora la partita saltata con il Bologna.

Sono state ben duecentoventinove le stracittadine milanesi con un bilancio leggermente a favore dei nerazzurri in grado di assicurarsi l’intera posta in palio ottantaquattro volte contro le settantasette dei rossoneri che hanno al proprio attivo anche sessantotto pareggi. All’andata fini 1 a 1 al termine di una gara di grande intensità. Fu l’ex Calhanoglu dagli undici metri a sbloccare il risultato all’11° dagli undici metri con de Vrij che sei minuti dopo deviò nella propria porta una punizione dalla sinistra di Tonali. E non solo, Tatarusanu parò un rigore al 27° a Lautaro Martinez e il palo negò a Saelemaekers la gioia del gol.

ochi dubbi e molte certezze sui giocatori che daranno vita a questo confronto che può diventare miliare per l’intera stagione delle due milanesi. Simone Inzaghi, il tecnico nerazzurro, proporrà oltre ad Handanovic in porta una retroguardia con de Vrij centrale, Skriniar terzino destro e Bastoni terzino sinistro. Non ancora disponibile il neo acquisto prelevato dall’Atalanta il tedesco Robin Gosen ma in avanzata fase di recupero, rivedremo in campo il tandem Dzeko -Lautaro pronti a finalizzare i palloni proposti da un centrocampo di valore con Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic.Tra i rossoneri dubbio Ibrahimovic, ma anche Rebic e Tomori, Giroud è pronto ad essere il riferimento della squadra in attacco con Messias, Kessie e Leao a sostegno. Maignan sarà l’estremo difensore protetto da una linea difensiva a quattro con Calabria terzino destro, Theo Hernandez terzino sinistro e Kalulu e Romagnoli centrali. In mediana Tonali e Bennancer dovrebbero completare l’undici che vedremo in campo dal primo minuto.Per la stracittadina del calcio italiano BetFlag vede l’Inter favorita e vincente a 1,80, particolarmente distante dal 2 a 4,10 e con l’X che è raccomandato a 3,85.

RED/Agipro