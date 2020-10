Perrone (CdS): “Milan-Inter, derby d’Italia immagine del momento. Mancanze ma…”

“Inter e Milan andranno in campo con queste mancanze, ma andranno in campo. Forse per il derby più sovraccarico di pensieri della storia, ma anche carico di attese, di rivalità. Per dare un segnale al calcio e al Paese. E così tutte le altre, compresa la Juventus che a Crotone comincia il suo cammino senza Ronaldo… Insomma, il calcio di offre la sua ricetta per sopravvivere… Incompleti, dimezzati, arrabbiati con il destino, ma presenti. Si giocherà sempre, si passerà dall’Italia all’Europa e viceversa, accompagnati da dubbi, timori, ma soprattutto speranze. Perché il calcio offre tutto questo, nel suo essere sintesi e metafora. Forse, anzi di sicuro, non è il calcio migliore che possiamo desiderare. Ma è l’unico che abbiamo. Fuori da questo, c’è solo il buio“, scrive Perrone.